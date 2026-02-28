Un premier triplé pour Yamal et le Barça calme Villarreal
FC Barcelone 4-1 Villarreal
Buts : Yamal (28 e , 37 e , 69 e ) et Lewandowski (90 e +1) pour les Blaugrana // Gueye (49 e ) pour le sous-marin jaune
Un choc à 16h15 le samedi mais un choc quand même. Leader de Liga, le Barça recevait Villarreal, troisième, au Camp Nou pour mettre la pression sur le Real. Mission réussie pour les hommes d’Hansi Flick, larges vainqueurs et portés par le premier triplé en carrière de Lamine Yamal (4-1) . Incroyable de justesse, de provocations balle au pied et avec des fourmis dans les jambes (6 tirs totaux), le jeune prodige s’est offert trois buts et a mis les Catalans sur les rails d’un succès importantissime.…
