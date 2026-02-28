 Aller au contenu principal
Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 19:10

Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains

Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains

Toujours pas la langue dans sa poche, et que ça continue ainsi ! Retraitée des terrains, Megan Rapinoe n’a pas pour autant disparue du monde médiatique et représente toujours une voix qui compte aux États-Unis . Dans le podcast « A Touch More », qu’elle coanime avec sa compagne, l’ancienne basketteuse internationale Sue Bird, la double championne du monde s’est notamment exprimée sur les moqueries de l’équipe masculine de hockey sur glace envers leurs homologues féminines, après une blague de Donald Trump, qui ont suscité la polémique.

« Vous êtes des clowns »

Des rires qui ne sont pas passés et qui n’ont donc pas manqué de faire réagir Rapinoe : « Au moment même où ses rêves d’enfance, sensationnels, se réalisaient, l’équipe a tout gâché en se laissant complètement manipuler par un clown . Et maintenant, vous êtes des clowns ». Un ton dur et sans concession envers Trump , une ligne qu’a toujours défendue la joueuse , et qui se répercute donc sur les hockeyeurs.…

JF pour SOFOOT.com

Sport
