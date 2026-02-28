Pourquoi Ulrich Le Pen a-t-il une mémoire de poisson rouge ?

J’ai la mémoire qui flaaancheuh… Dans les colonnes de L’Equipe , l’ancien milieu de terrain Ulrich Le Pen , qu’on avait quitté au rayon golf d’un Décathlon mayennais, est revenu donner des nouvelles.

L’homme aux 250 matchs de Ligue 1 disputés entre 1992 et 2010 raconte notamment son penchant pour l’apéro qu’il partageait avec Cédric Kanté, Alexander Farnerud, Jean-Christophe Devaux, et Mickaël Pagis pendant les mises au vert avec Strasbourg, où il a évolué entre 2002 et 2006 : « On se retrouvait dans une chambre, on apportait de la bière, du rouge, du saucisson et on buvait l’apéro. Après le repas, car avant, ça se serait vu ! » …

JD pour SOFOOT.com