Rennes enchaîne et met la pression sur l'OM
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 18:56

Rennes enchaîne et met la pression sur l'OM

Rennes enchaîne et met la pression sur l'OM

Rennes 1-0 Toulouse

But : Nordin (27 e ) pour le SRFC

Plus d’informations à suivre…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

  • Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas
    Sur le gong, le Napoli s’offre trois points face au Hellas
    information fournie par So Foot 28.02.2026 20:27 

    Hellas 1-2 Naples Buts : Akpa Akpro (65 e ) pour les locaux // Hojlund (2 e ) et Lukaku (90 e +5) pour les visiteurs Un but au début, un but à la fin, et trois points dans la musette ! Dans la course pour la deuxième place de Serie A, le Napoli ne s’attendait peut-être ... Lire la suite

  • Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes
    Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes
    information fournie par So Foot 28.02.2026 19:58 

    Un report qui fait réagir. Alors que le PSG a obtenu auprès de la Ligue et du FC Nantes que leur rencontre, intercalée entre les deux matchs de Ligue des champions des Parisiens face à Chelsea, alors que Chelsea devra se coltiner Newcastle dans l’intervalle, soit ... Lire la suite

  • Pourquoi Ulrich Le Pen a-t-il une mémoire de poisson rouge ?
    Pourquoi Ulrich Le Pen a-t-il une mémoire de poisson rouge ?
    information fournie par So Foot 28.02.2026 19:46 

    J’ai la mémoire qui flaaancheuh… Dans les colonnes de L’Equipe , l’ancien milieu de terrain Ulrich Le Pen , qu’on avait quitté au rayon golf d’un Décathlon mayennais, est revenu donner des nouvelles. L’homme aux 250 matchs de Ligue 1 disputés entre 1992 et 2010 ... Lire la suite

  • Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains
    Megan Rapinoe tacle les deux pieds décollés les hockeyeurs américains
    information fournie par So Foot 28.02.2026 19:10 

    Toujours pas la langue dans sa poche, et que ça continue ainsi ! Retraitée des terrains, Megan Rapinoe n’a pas pour autant disparue du monde médiatique et représente toujours une voix qui compte aux États-Unis . Dans le podcast « A Touch More », qu’elle coanime ... Lire la suite

L'offre BoursoBank