Un premier diagnostic sur la blessure de Dembélé

Un premier diagnostic sur la blessure de Dembélé

Les démons de Dembouz . Ousmane Dembélé n’a pas pu profiter très longtemps de la fête, ce mardi soir au Parc des Princes, et de la victoire du PSG contre le Barça en Ligue des champions (4-2).

L’attaquant a été contraint de sortir du terrain dès la 20 e minute de jeu, avec la main derrière la cuisse après un arrêt net sur une course. Selon les informations de L’Équipe , Dembélé souffrirait d’une lésion à l’ischio-jambier gauche.…

CG pour SOFOOT.com