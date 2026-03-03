 Aller au contenu principal
Un potentielle cible de l'OM prolonge avec la Juve
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 11:24

Ils ont encore prolongé McKennie ! Le milieu de terrain répondant au nom de Weston, arrivé dans le Piémont en 2020, a étendu son bail avec la Juventus jusqu’en 2030. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives cette saison, McKennie est toujours aussi indispensable au sein de la formation turinoise, actuelle sixième de Serie A.

Une piste qui se referme pour l’OM

Le club se félicite du renouvellement du joueur de 27 ans dans un communiqué publié sur son site officiel : «Une prolongation obtenue grâce aux performances de très haut niveau du milieu de terrain américain, arrivé en provenance de Schalke 04 et devenu de plus en plus une référence : il a dépassé le cap des 200 apparitions sous le maillot bianconero (220), au cours desquelles il a signé 26 buts et 26 passes décisives, endossant souvent le rôle de buteur ces dernières semaines. »

CT pour SOFOOT.com

