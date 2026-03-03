Flamengo vire son entraîneur après une victoire 8-0

Il gagnait trop, alors ça devait changer. Même après une large victoire 8-0 en demi-finale retour du championnat carioca contre le club de Madureira, Flamengo n’était plus satisfait de son entraîneur. Le club brésilien a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le licenciement de Filipe Luis .

Une belle histoire d’amour

Arrivé sur le banc en septembre 2024, le Brésilien était vivement critiqué après un début de saison 2026 compliqué , notamment depuis une défaite mal digérée contre Lanus en Recopa Sudamericana (0-1 puis 2-3). L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid quitte tout de même son poste avec une belle brochette de trophées : la Copa do Brasil, le Brasileirão et la prestigieuse Copa Libertadores.…

AR pour SOFOOT.com