Un possible futur adversaire de la France à la Coupe du monde change de coach
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 11:42

La France attend son adversaire.

Dans le groupe du Sénégal et de la Norvège à la Coupe du monde, l’équipe de France ne connaît toujours pas l’identité de la quatrième équipe . Seule certitude, cette dernière sera soit la Bolivie, soit l’Irak ou soit le Suriname , les trois équipes s’affrontant dans un barrage en mars 2026. Et si Stanley Menzo a réussi l’exploit de qualifier le Suriname pour ce barrage intercontinental cela n’a visiblement pas suffit à la fédération qui aurait préféré une qualification directe. Résultat, l ‘ancien gardien des Pays-Bas a été remplacé par Henk ten Cate (71 ans).

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
