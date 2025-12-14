Lens officialise le rachat du stade Bollaert
Comment rendre le PSG encore plus jaloux.
Le RC Lens a officialisé ce dimanche le rachat de son stade Bollaert , à quelques heures d’y recevoir l’OGC Nice. « C’est un moment important pour le club, historique mais aussi nature. C’est un élément très important de notre patrimoine, il est reconnu comme étant un monument historique » , s’est félicité le président Joseph Oughourlian au cours d’une conférence de presse organisée pour l’occasion.…
TB pour SOFOOT.com
