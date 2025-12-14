information fournie par So Foot • 14/12/2025 à 17:30

Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou

Fribourg 1-1 Borussia Dortmund

Buts : Höler (75 e ) pour Fribourg // Bensebaini (31 e ) pour le BvB

Expulsion : Bellingham (53 e ) pour le BvB …

TB pour SOFOOT.com