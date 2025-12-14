 Aller au contenu principal
La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 18:07

Titi, mais aussi Père Noël.

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s’associent à la CNAPE (Confédération Nationale des Associations de la Protection de l’Enfance) tout au long de ce dernier week-end de championnat avant les Fêtes pour offrir de beaux moments à des enfants. Homme du match lors de la victoire du PSG à Metz, Ibrahim Mbaye a offert un instant de rêve au jeune Thyméo . « J’avais une question, je ne sais pas si tu vas être d’accord, mais est-ce que tu peux me donner ton maillot ? » , lui a demandé le jeune homme.…

TB pour SOFOOT.com

