La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG

Titi, mais aussi Père Noël.

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s’associent à la CNAPE (Confédération Nationale des Associations de la Protection de l’Enfance) tout au long de ce dernier week-end de championnat avant les Fêtes pour offrir de beaux moments à des enfants. Homme du match lors de la victoire du PSG à Metz, Ibrahim Mbaye a offert un instant de rêve au jeune Thyméo . « J’avais une question, je ne sais pas si tu vas être d’accord, mais est-ce que tu peux me donner ton maillot ? » , lui a demandé le jeune homme.…

TB pour SOFOOT.com