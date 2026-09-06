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Un porte-parole de la FIFA confirme la candidature d'Infantino à la présidence
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 15:04
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Un porte-parole de la FIFA confirme la candidature d'Infantino à la présidence

Un porte-parole de la FIFA confirme la candidature d'Infantino à la présidence

Un troisième mandat en vue pour le pote de Trump ? Pendant que la France croule sous les annonces des candidatures à quelques mois de l’élection, Gianni Infantino est lui aussi en campagne. Dans des propos rapportés par Sky Sports , un porte-parole de la FIFA a indiqué ce dimanche que l’Italo-Helvético-Libanais briguera un troisième mandat à la tête de la FIFA. « Le président de la FIFA a annoncé en avril qu’il se représenterait en 2027. Rien n’a changé, M. Infantino se représentera.» Les candidats ont jusqu’au 18 novembre pour annoncer leur candidature. Le vote, lui, se tiendra lors d’un congrès au Maroc en mars 2027.

Le favori de l’élection

L’officialisation de sa candidature intervient dans un contexte explosif, suite à son projet loupé de privatiser les parts de la Coupe du monde 2026. Plus tôt dans l’été, Gianni Infantino avait pollué le ciel de l’Amérique du Nord avec son jet, et s’était surtout mué en pantin de Donald Trump. Malgré ces polémiques, l’homme de 56 ans se présente une nouvelle fois et reste LE favori pour conserver son poste , notamment grâce au soutien inconditionnel des « petites fédérations. »

MBC pour SOFOOT.com

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