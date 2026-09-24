Un Polonais de 20 ans meurt dans un tragique accident de voiture

Oskar Kordus , 20 ans, évoluait avec son club de Kania Gostyń, au sein du quatrième échelon du football polonais. Mais le jeune homme est mort lorsqu’un cerf a traversé le pare-brise de sa BMW . Les faits se sont déroulés lundi matin, très tôt, éclaircit le média polonais Gostyn24. Le cerf n’est pas arrivé de lui-même devant le véhicule de Kordus. C’est un autre conducteur qui a percuté l’animal , propulsé sur le véhicule du défenseur polonais.

Une autre voiture s’en sort indemne

L’autre conducteur s’en est sorti sans même une égratignure, ont expliqué les autorités. Les pompiers ont pu réanimer le joueur et de le transporter en hélico à l’hôpital. Malheureusement, il a perdu la vie aux alentours de 22h30 le soir même, précise Gostyn24.…

AC pour SOFOOT.com