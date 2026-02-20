Un politicien suédois tire à balles réelles sur Tottenham

Comparaison n’est pas raison. Vraiment ? En tout cas, l’ancien ministre des Finances suédois Mikael Damberg n’y a pas été de main morte lors de sa dernière intervention publique au Parlement. Visiblement agacé de l’état des finances du royaume scandinave , le social-démocrate a utilisé une métaphore originale pour comparer la situation économique de la Suède : Tottenham .

« Les Spurs sont l’un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d’Angleterre, avec un stade gigantesque et de nombreux supporters dévoués ». En résumé : « Tout ce qu’il faut pour être considéré comme une équipe de haut niveau ». » …

JD pour SOFOOT.com