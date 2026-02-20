 Aller au contenu principal
Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 11:55

Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine

Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine

Coup de billard à trois bandes de Gaza. En marge de la réunion du Conseil de la paix de la FIFA qui s’est tenue ce jeudi 19 février à Washington, Donald Trump a annoncé la création d’un fonds de 75 millions de dollars visant à reconstruire les infrastructures footballistiques gazaouies, détruites dans leur quasi-totalité depuis le début de la guerre menée par Israël en octobre 2023 et ayant conduit à l’arrêt du championnat, ainsi qu’aux matchs de la sélection nationale , faute de stades disponibles pour continuer les compétitions.

JD pour SOFOOT.com

