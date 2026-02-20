Le coach du Celtic tacle ses propres supporters

La morale dans les chaussettes. L’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, s’en est pris aux supporters de son propre club après la défaite 1-4 à domicile contre Stuttgart.

En cause : peu après le coup d’envoi, des fans du Celtic ont lancé des balles de tennis sur la pelouse pour protester contre la direction du club, ce qui a entraîné une interruption du match pendant plusieurs minutes. O’Neill s’est montré particulièrement irrité par cette action : « Quiconque pense que c’est une bonne idée devrait sérieusement se faire examiner la tête. » …

JE pour SOFOOT.com