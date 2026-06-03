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Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 11:46

Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG

Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG

Hors-jeu. Les dossiers continuent de s’enchaîner dans les tribunaux après le sacre du PSG en Ligue des champions. Cette fois, c’est un policier qui a été condamné et incarcéré ce mardi pour avoir braqué son arme sur un automobiliste alors qu’il n’était pas en service , d’après BFM TV.

Samedi soir, en pleine liesse du back-to-back parisien, le fonctionnaire se serait planté devant le véhicule de deux supporters arrêtés à un feu rouge, accompagné d’un individu cagoulé. Les victimes racontent : « Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans mettre de brassard, et il a braqué mon ami au volant en lui disant de couper le contact en l’insultant : « Fils de pute », « Bouge pas ou je te shoote ». »

EM pour SOFOOT.com

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