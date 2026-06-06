Dernière étape validée pour les Bleus

Pas de grande compétition sans une grande photo d’équipe. Alors qu’ils affronteront l’Irlande du Nord lundi, huit jours avant leur entrée en lice dans le Mondial, les Bleus ont validé la dernière étape avant de lancer définitivement leur tournoi : la photo d’équipe officielle.

Finis les défilés de mode en arrivant à Clairefontaine ou les photos avec la ministre, là c’est du sérieux . Maillot sur le dos, voilà les 26 tricolores et le staff rangés en ordre devant les objectifs .…

JF pour SOFOOT.com