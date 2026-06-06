Gros rétropédalage pour la FIFA

La raison aurait-elle trouver le chemin des bureaux de la FIFA ? Deux jours après un sacré tollé concernant l’interdiction pour les supporters d’apporter leur propre bouteille d’eau au stade, la fédération internationale fait machine arrière .

Attention, ça ne sera pas non plus la fête de l’eau, puisque les conditions sont bien strictes : une bouteille en plastique mou, scellée et de 590mL maximum. Reste désormais à savoir si les spectateurs bénéficieront de point d’eau fraîche dans les stades pour pouvoir remplir ces bouteilles, qui risquent de ne pas durer plus d’une période si les chaleurs sont élevées.…

JF pour SOFOOT.com