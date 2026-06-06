Mondial en danger pour Balerdi
Décidément cette prépa Coupe du monde coupe des têtes. Après Lennart Karl ou encore Julio Enciso, voilà que c’est du côté de l’Argentine qu’il faut désormais se tourner pour constater les dégâts .
Selon les informations du suiveur de l’Albiceleste, Nacho Rivarola, Leonardo Balerdi devrait à son tour être forfait pour la grande messe du foot mondial. Touché à la jambe à l’entraînement , il devrait, au minimum, se tenir éloigné des terrains pendant un mois selon certaines sources du journaliste d’ESPN, rédhibitoire.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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