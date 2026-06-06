Nouvelle déconvenue pour Enrique Riquelme

Ce Riquelme a décidément tout d’un affabulateur. Après avoir subi un méchant camouflet de la part du clan Haaland, voilà qu’Enrique Riquelme vient de voir une nouvelle promesse de campagne s’envoler. Jürgen Klopp ne souhaite pas venir à Madrid .

Klopp dit non

Le candidat à la présidence du Real, grand cirque où Pérez lance aussi beaucoup d’énormités, se complique tout de même la vie tout seul en annonçant de gros noms très ronflants sans avoir leur accord. Si cette fois-ci il avait simplement annoncé vouloir le contacter pour lui proposer le poste en cas de victoire, il vient de tomber sur un fin de non-recevoir .…

JF pour SOFOOT.com