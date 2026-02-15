Un pilier de l'équipe de France file aux États-Unis
L’appel du Colorado. Le Denver Summit FC a réalisé un joli coup en officialisant la signature de Pauline Peyraud-Magnin. Après quatre ans et demi à la Juventus , la gardienne de l’équipe de France va découvrir les États-Unis. Elle s’est engagée jusqu’à la fin de la saison 2027 avec la jeune franchise, qui s’apprête à faire ses débuts en NWSL .
from France to the Front Range ⛰️ pic.twitter.com/5tqhuhlSE0…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer