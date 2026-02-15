 Aller au contenu principal
Un pilier de l'équipe de France file aux États-Unis
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 17:19

L’appel du Colorado. Le Denver Summit FC a réalisé un joli coup en officialisant la signature de Pauline Peyraud-Magnin. Après quatre ans et demi à la Juventus , la gardienne de l’équipe de France va découvrir les États-Unis. Elle s’est engagée jusqu’à la fin de la saison 2027 avec la jeune franchise, qui s’apprête à faire ses débuts en NWSL .

from France to the Front Range ⛰️ pic.twitter.com/5tqhuhlSE0…

QB pour SOFOOT.com

