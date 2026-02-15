 Aller au contenu principal
Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 19:04

Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison

Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison

Ça fait cher l’aller-retour pour les supporters visiteurs. La 23e journée d’Eredivisie devait s’achever ce dimanche par une affiche intéressante entre le Sparta Rotterdam (5 e ) et le NEC Nimègue (4 e ). Le public est resté sur sa faim puisque le match a été stoppé au bout de 6 minutes et 56 secondes de jeu . La coupable : la météo.

❌ De wedstrijd Sparta - N.E.C. is definitief gestaakt. Op een later moment zal er meer informatie volgen over wanneer deze wedstrijd wordt afgemaakt. Tickets voor deze wedstrijd blijven ook op de nieuwe datum geldig.#SPANEC pic.twitter.com/2cQH969buD…

QB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank