Six minutes de jeu... et tout le monde rentre à la maison

Ça fait cher l’aller-retour pour les supporters visiteurs. La 23e journée d’Eredivisie devait s’achever ce dimanche par une affiche intéressante entre le Sparta Rotterdam (5 e ) et le NEC Nimègue (4 e ). Le public est resté sur sa faim puisque le match a été stoppé au bout de 6 minutes et 56 secondes de jeu . La coupable : la météo.

❌ De wedstrijd Sparta - N.E.C. is definitief gestaakt. Op een later moment zal er meer informatie volgen over wanneer deze wedstrijd wordt afgemaakt. Tickets voor deze wedstrijd blijven ook op de nieuwe datum geldig.#SPANEC pic.twitter.com/2cQH969buD…

QB pour SOFOOT.com