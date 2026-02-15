Deux pandas et trois tortues Ninja dans le parcage du SCO

Deux pandas et trois tortues Ninja dans le parcage du SCO

« Et ça fait zumba cafew, cafew carnaval ! » Angers défie Lorient ce dimanche avec une belle carotte : le SCO a l’occasion d’enchaîner une troisième victoire en Ligue 1 et de se hisser à la septième place du classement. Ce n’est pas rien, alors du très beau monde a fait le déplacement pour prendre place dans le parcage du Moustoir .

Le parcage angevin à Lorient en mode Tortues Ninja 🐢#FCLSCO pic.twitter.com/OjyZjPwS79…

QB pour SOFOOT.com