Deux pandas et trois tortues Ninja dans le parcage du SCO
« Et ça fait zumba cafew, cafew carnaval ! » Angers défie Lorient ce dimanche avec une belle carotte : le SCO a l’occasion d’enchaîner une troisième victoire en Ligue 1 et de se hisser à la septième place du classement. Ce n’est pas rien, alors du très beau monde a fait le déplacement pour prendre place dans le parcage du Moustoir .
Le parcage angevin à Lorient en mode Tortues Ninja 🐢#FCLSCO pic.twitter.com/OjyZjPwS79…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer