Lorient s'impose contre Angers, Metz continue sa longue descente aux enfers

La neige et les poissons du côté de Saint-Symphorien. Après le succès du Havre face à Toulouse plus tôt dans l’après-midi (2-1), la course au maintien se resserre. Dans le duel des mal classés, c’est Auxerre qui signe la bonne opération du jour. Malgré la courte victoire 1 à 0, les joueurs de Christophe Pélissier ont du dompter la pluie et la pelouse gorgée d’eau pour s’imposer à Saint-Symphorien. De son côté Lorient s’est également imposé au Moustoir face à Angers (2-0) et bascule dans la première partie de tableau.

La défaite face à Brest la semaine précédente (2-0) n’est pas resté longtemps dans les têtes lorientaises. Une bonne nouvelle pour Olivier Pantaloni et ses ouailles qui reprennent leur marche en avant et monte à la 9 e place, semblant mettre de côté les tracas liés à la lutte pour le maintien. Un succès permis grâce à Pablo Pagis qui est venu inscrire son 7 e but de la saison (1-0, 9 e ) et Jean-Victor Makengo qui est venu inscrire le but du break juste avant l’heure de jeu en surprenant toute la défense angevine (2-0, 58 e ) . Les Merlus pourraient même se mettre à rêver d’Europe si leurs bons résultats se poursuivent puisque seulement trois points les séparent de Rennes, 6 e du classement.…

LB pour SOFOOT.com