Un peu trop alcoolisée, une mascotte se fait virer du stade
Sammy the Saint porte mal son nom.
St Albans n’a pas brillé samedi lors du premier tour de la FA Cup en se faisant rosser par Burton Albion (6-0). Sa mascotte non plus. Venu pour aider son équipe à réaliser un exploit face au club de League One, quatre divisions de mieux que St Albans, Sammy the Saint a lamentablement failli . La faute à un avant-match très mal géré, où il n’a visiblement pas lésiné sur la boisson.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
