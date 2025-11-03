Gareth Southgate ne souhaite pas retrouver un poste d'entraîneur
Un retour en Premier League ? Que nenni !
Lors d’une interview sur l’émission Today de BBC Radio 4, reprise par The Guardian , Gareth Southgate a confié ne pas chercher à revenir sur un banc, après huit ans passés à la tête des Three Lions. …
CM pour SOFOOT.com
