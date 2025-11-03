Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France

Un peu moins magique, cette Coupe de France.

La semaine dernière, le club d’Évreux (R1) avait déclaré forfait à la mi-temps de son 6 e tour de Coupe de France sur la pelouse de l’ASPTT Caen. Un 4-0 à la pause, une double exclusion de ses gardiens avant celle de son entraîneur : assez pour qu’Évreux plie bagage et quitte le stade . La Ligue de Normandie a donc officialisé la victoire de l’ASPTT Caen, par forfait, sur le score de 4-0, rapporte Foot National. …

KM pour SOFOOT.com