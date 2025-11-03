Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayern Munich ?
Le Ballon d'or is in .
Aperçu en train de se plaindre de douleurs aux ischio-jambiers à l’issue de la victoire face à Nice (1-0) ce samedi, Ousmane Dembélé avait laissé planer un nuage d’inquiétude. Pourtant, l’ancien Barcelonais était bien présent aux entraînements collectif ces deux derniers jours, de quoi rassurer à quelques heures du choc en Ligue des champions face au Bayern Munich. …
