Le Barça a vu une série folle prendre fin
Un petit tremblement de terre.
Ce dimanche, le Barça féminin s’est incliné sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0), pour le compte de la neuvième journée de Liga F. S’il s’agit de la première défaite du club catalan en championnat cette saison, c’est aussi la première fois depuis 2109 jours que les Barcelonaises ne trouvent pas le chemin des filets. La dernière fois, c’était pour un match nul face à l’Atlético, en janvier 2020.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
