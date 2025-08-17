Un petit Paris dispose de Nantes

Fatigué et remanié, le superchampion d'Europe parisien s'est fait tout petit pour s'imposer à Nantes (0-1) en clôture de la première journée de Ligue 1.

Nantes 0-1 PSG

But : Vitinha (67 e ) pour le PSG

Nuno Mendes, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia : ce dimanche au coup d’envoi de sa rencontre à Nantes – sa 67 e de la saison 2024-2026, quatre jours après une Supercoupe d’Europe à Udine –, le Paris Saint-Germain alignait cinq nommés au Ballon d’or sur son banc de touche. Ça s’est ressenti : après une bonne heure d’ennui, il a fallu attendre l’entrée des quatre premiers cités pour que tout le monde en ait pour son argent et que les filets tremblent. Et encore : ce fut une frappe un peu hasardeuse de Vitinha, déviée par Chidozie Awaziem (67 e ), mais qui sera la seule réalisation de cette partie (0-1) .…

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire pour SOFOOT.com