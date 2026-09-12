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Un petit nouveau pré-sélectionné avec les Bleus ?
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 11:44
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Un petit nouveau pré-sélectionné avec les Bleus ?

Un petit nouveau pré-sélectionné avec les Bleus ?

Mais qu’est-ce que c’est que cette mode ? Le football moderne regorge d’images, de filouteries et d’annonces farfelues en tous genre, et depuis une semaine, les annonces des pré-sélections en équipe de France sont légion . Les successeurs de Julien Féret et Rio Mavuba, pré-sélectionnés au début des années 2010 en Bleus, s’appellent Kylian Mbappé, Pablo Pagis et Estéban Lepaul. Dernier en date : Matthieu Udol, selon les infos conjointes de Moselle TV, Foot Mercato et RMC Sport. Le latéral gauche lensois pourrait connaître sa première cape sous Zinédine Zidane, qui doit communiquer sa liste le vendredi 18 septembre prochain. L’excellent So Foot l’avait déjà suggéré en février dernier, après une nouvelle belle performance du gaucher. « On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça, » avait alors commenté l’ancien messin.

Centre de Matthieu Udol, tête d’Estéban Lepaul avec Zidane, c’est oui.…

UL pour SOFOOT.com

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