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Un petit nouveau en Süper Lig
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 13:19

Un petit nouveau en Süper Lig

Un petit nouveau en Süper Lig

Jour de gloire. Pour la première fois de son histoire, le club d’Amedspor a validé son accession en Süper Lig turque . Malgré une fin de saison compliquée, marquée par une défaite et quatre nuls sur les cinq derniers matchs, dont l’ultime contre Igdir samedi (3-3), l’équipe basée à Diyarbakir, principale ville turque en majorité kurde, se classe deuxième au classement de la D2 turque grâce à la différence particulière.

Une montée hautement symbolique

C’est une événement tout sauf anodin pour la ville, considérée comme la « capitale » du sud-est à majorité kurde . Accusé d’avoir fait la propagande pour des combattants kurdes de Syrie , le club avait été sanctionné fin janvier par la Fédération à 802 500 livres turques d’amende (environ 15 500 euros) pour le club, et quinze jours de suspension pour son président Nahit Eren.…

TM pour SOFOOT.com

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