Chelsea veut rester le meilleur club du monde une saison supplémentaire
Pas du tout forceur. D’après le média britannique The Telegraph , Chelsea souhaiterait conserver le badge de champion du monde des clubs. Toujours sur un petit nuage dix mois après avoir remporté la compétition aux dépens du Paris Saint-Germain (3-0), les Blues comptent bien prolonger le plaisir.
🚨 Chelsea have asked the Premier League for permission to KEEP wearing the FIFA Club World Cup champions’ badge during the 2026/27 season. 🏆⭐️ (Source: Telegraph) pic.twitter.com/Y9wTINTG1Y…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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