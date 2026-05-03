Chelsea veut rester le meilleur club du monde une saison supplémentaire

Chelsea veut rester le meilleur club du monde une saison supplémentaire

Pas du tout forceur. D’après le média britannique The Telegraph , Chelsea souhaiterait conserver le badge de champion du monde des clubs. Toujours sur un petit nuage dix mois après avoir remporté la compétition aux dépens du Paris Saint-Germain (3-0), les Blues comptent bien prolonger le plaisir.

🚨 Chelsea have asked the Premier League for permission to KEEP wearing the FIFA Club World Cup champions’ badge during the 2026/27 season. 🏆⭐️ (Source: Telegraph) pic.twitter.com/Y9wTINTG1Y…

TM pour SOFOOT.com