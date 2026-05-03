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Hudson-Odoi condamné par la justice à cause de son gros bolide
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 12:12

Hudson-Odoi condamné par la justice à cause de son gros bolide

Hudson-Odoi condamné par la justice à cause de son gros bolide

Rattrapé par la patrouille. Callum Hudson-Odoi a des ennuis judiciaires à cause de sa McLaren 765LT. L’ailier de Nottingham Forest a été condamné par un tribunal à payer plus de 1 100 £ en avril dernier après avoir été reconnu coupable de ne pas avoir payé la taxe sur son véhicule selon la BBC .

Devenu l’heureux propriétaire du bolide de luxe en février 2024, ce dernier ne s’est pas soumis à la taxe annuelle, qui avait expiré fin janvier 2025.…

TM pour SOFOOT.com

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