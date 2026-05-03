Still prend la porte
C’est tchao. Nommé à la tête de Watford en février dernier, Edward Still vient d’être licencié par Watford ce dimanche. Le frère de Will, sans club depuis son passage à Southampton, n’est pas parvenu à remettre les Hornets sur de bons rails.
Watford FC have this morning parted company with Head Coach Ed Still.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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