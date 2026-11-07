 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un petit nouveau dans le groupe du PSG
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 12:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Un petit nouveau dans le groupe du PSG

Un petit nouveau dans le groupe du PSG

Est-ce que le PSG va mettre son équipe trois pour affronter Troyes ? Quelques heures avec le coup d’envoi de ce PSG-ESTAC à 21h05 au Parc des Princes ce samedi, le groupe du club de la capitale est tombé. Blessés, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia sont logiquement absents.

Un Marocain peut en cacher un autre

Achraf Hakimi manque aussi à l’appel. « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale » , écrivait le club de la capitale dans un communiqué ce vendredi. Luis Enrique a, par contre, décidé de convoquer un autre Marocain, le jeune milieu Younes Idder , 18 ans, qui signe sa première apparition dans le groupe. Le milieu avait joué 56 minutes mardi dernier contre Villarreal en Youth League.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains
    Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains
    information fournie par So Foot 07.11.2026 12:41 

    En août dernier, Abdelatif Kherradji était condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur son ancienne compagne . S’il a fait appel de sa peine en justice, l’arbitre de Ligue 1 était passé devant la commission de discipline ... Lire la suite

  • Lassine Sinayoko vaudrait plus de 20 millions d'euros
    Lassine Sinayoko vaudrait plus de 20 millions d'euros
    information fournie par So Foot 07.11.2026 12:11 

    La belle affaire de l’été. Recruté 8 millions d’euros par le Paris FC au dernier mercato estival, Lassine Sinayoko vaudrait désormais plus de 20 millions d’euros , selon un recruteur de Premier League questionné sur le sujet par L’Équipe . La valeur marchande du ... Lire la suite

  • La France se rapproche de la Coupe du monde
    La France se rapproche de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 07.11.2026 11:36 

    Une balade de santé. L’équipe de France s’est imposée au Mans vendredi contre le Monténégro dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2028 de futsal. Devant plus de 2000 spectateurs présents pour l’occasion , la formation de Raphaël Reynaud l’a emporté ... Lire la suite

  • Wayne Rooney gagne un trophée
    Wayne Rooney gagne un trophée
    information fournie par So Foot 07.11.2026 11:16 

    Pas de verre de whisky pour fêter ça, Wayne. À défaut d’être devenu un entraîneur de renom, Wayne Rooney s’est construit une réputation à la télévision. Pour honorer sa brillante Coupe du monde 2026 au micro de la BBC, le légendaire numéro 10 de Manchester United ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank