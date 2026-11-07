Un petit nouveau dans le groupe du PSG

Est-ce que le PSG va mettre son équipe trois pour affronter Troyes ? Quelques heures avec le coup d’envoi de ce PSG-ESTAC à 21h05 au Parc des Princes ce samedi, le groupe du club de la capitale est tombé. Blessés, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Khvicha Kvaratskhelia sont logiquement absents.

Un Marocain peut en cacher un autre

Achraf Hakimi manque aussi à l’appel. « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale » , écrivait le club de la capitale dans un communiqué ce vendredi. Luis Enrique a, par contre, décidé de convoquer un autre Marocain, le jeune milieu Younes Idder , 18 ans, qui signe sa première apparition dans le groupe. Le milieu avait joué 56 minutes mardi dernier contre Villarreal en Youth League.…

MBC pour SOFOOT.com