Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine

Les 1,408 milliard de Chinois attendront avant d’admirer le Kyks à nouveau. Malgré les excuses de Kylian Mbappé après qu’il ait qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , la Chine continue de boycotter les rencontres du Real Madrid. Ce samedi soir , le match des Merengues à Valence ne sera pas diffusé par la Migu Video Sports , la chaîne chinoise détentrice des droits de la Liga. Les deux dernières rencontres du Real, contre Santander et face à l’AEK Athènes, n’avaient déjà pas été retransmise par cette chaîne de télé.

« Le peuple chinois a besoin de temps »

Concernant ce boycott, l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a déclaré que « cet incident regrettable a heurté la sensibilité de nombreuses personnes en Chine, qui ont besoin de temps pour assimiler la situation actuelle.» Dans les colonnes d’ EFE Deportes , M. Jing a aussi assuré que « le gouvernement chinois était en contact avec la Liga et le Real Madrid » pour régler cet indifférent. Un autre diplomate de l’ambassade de Chine en Espagne ajoute de son côté que « le peuple chinois a besoin de temps.» …

MBC pour SOFOOT.com