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Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 13:29

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Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine

Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine

Les 1,408 milliard de Chinois attendront avant d’admirer le Kyks à nouveau. Malgré les excuses de Kylian Mbappé après qu’il ait qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , la Chine continue de boycotter les rencontres du Real Madrid. Ce samedi soir , le match des Merengues à Valence ne sera pas diffusé par la Migu Video Sports , la chaîne chinoise détentrice des droits de la Liga. Les deux dernières rencontres du Real, contre Santander et face à l’AEK Athènes, n’avaient déjà pas été retransmise par cette chaîne de télé.

« Le peuple chinois a besoin de temps »

Concernant ce boycott, l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a déclaré que « cet incident regrettable a heurté la sensibilité de nombreuses personnes en Chine, qui ont besoin de temps pour assimiler la situation actuelle.» Dans les colonnes d’ EFE Deportes , M. Jing a aussi assuré que « le gouvernement chinois était en contact avec la Liga et le Real Madrid » pour régler cet indifférent. Un autre diplomate de l’ambassade de Chine en Espagne ajoute de son côté que « le peuple chinois a besoin de temps.»

MBC pour SOFOOT.com

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