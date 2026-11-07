Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains

Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains

En août dernier, Abdelatif Kherradji était condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur son ancienne compagne . S’il a fait appel de sa peine en justice, l’arbitre de Ligue 1 était passé devant la commission de discipline de la FFF en septembre . Selon les informations de L’Équipe , cette dernière a classé l’affaire sans suite.

La FFF avait toutefois fait appel. Ce jeudi 5 novembre, Kherradji est donc passé devant la commission supérieure d’appel de la FFF. La trois F n’ayant pas rendu sa décision, l’appel n’est pas suspensif. En outre, l’arbitre peut à nouveau exercer et retrouvera le sifflet ce samedi. …

MBC pour SOFOOT.com