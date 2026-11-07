 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 12:41

Ajouter Boursorama à vos sources

Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains

Un arbitre condamné par la justice de retour sur les terrains

En août dernier, Abdelatif Kherradji était condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur son ancienne compagne . S’il a fait appel de sa peine en justice, l’arbitre de Ligue 1 était passé devant la commission de discipline de la FFF en septembre . Selon les informations de L’Équipe , cette dernière a classé l’affaire sans suite.

La FFF avait toutefois fait appel. Ce jeudi 5 novembre, Kherradji est donc passé devant la commission supérieure d’appel de la FFF. La trois F n’ayant pas rendu sa décision, l’appel n’est pas suspensif. En outre, l’arbitre peut à nouveau exercer et retrouvera le sifflet ce samedi.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue des nations : Zinédine Zidane entre surprise et continuité pour sa deuxième liste
    Ligue des nations : Zinédine Zidane entre surprise et continuité pour sa deuxième liste
    information fournie par France 24 07.11.2026 14:32 

    Le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des nations, face à l'Italie et à la Turquie. Pablo Pagis crée la surprise avec une première convocation tandis que Kylian Mbappé et plusieurs ... Lire la suite

  • Antoine Arnault est « très fier » de Pablo Pagis
    Antoine Arnault est « très fier » de Pablo Pagis
    information fournie par So Foot 07.11.2026 14:04 

    La tournée du patron. Pablo Pagis a été sélectionné en équipe de France par Zinédine Zidane pour la trêve de mi-novembre. La première convocation de l’attaquant du Paris FC en Bleu a ravi le patron de son club, Antoine Arnault. Pablo Pagistrale Sur son compte X, ... Lire la suite

  • Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine
    Le match de Mbappé avec le Real Madrid ne sera pas diffusé en Chine
    information fournie par So Foot 07.11.2026 13:29 

    Les 1,408 milliard de Chinois attendront avant d’admirer le Kyks à nouveau. Malgré les excuses de Kylian Mbappé après qu’il ait qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois » , la Chine continue de boycotter les rencontres du Real Madrid. Ce samedi soir , le match ... Lire la suite

  • Un petit nouveau dans le groupe du PSG
    Un petit nouveau dans le groupe du PSG
    information fournie par So Foot 07.11.2026 12:22 

    Est-ce que le PSG va mettre son équipe trois pour affronter Troyes ? Quelques heures avec le coup d’envoi de ce PSG-ESTAC à 21h05 au Parc des Princes ce samedi, le groupe du club de la capitale est tombé. Blessés, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Maghnes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank