Antoine Arnault est « très fier » de Pablo Pagis
La tournée du patron. Pablo Pagis a été sélectionné en équipe de France par Zinédine Zidane pour la trêve de mi-novembre. La première convocation de l’attaquant du Paris FC en Bleu a ravi le patron de son club, Antoine Arnault.
Pablo Pagistrale
Sur son compte X, le PDG du PFC a félicité son protégé : « Très fier, vraiment, de la sélection de Pablo Pagis en équipe de France. Le Paris FC et tous nos supporters seront derrière toi et derrière les Bleus : bravo Pablo ! » M. Arnault en a aussi profité pour congratuler le coéquipier de Pablo Pagis en attaque Luca Koleosho, convoqué par l’Italie. « Bravo aussi à Luca Koleosho, appelé en équipe d’Italie, et bien sûr à tous les autres joueurs convoqués avec leurs sélections respectives. » …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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