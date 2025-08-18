 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 12:43

Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg

Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg

Les bêtises reprennent.

Ce dimanche, au stade Saint-Symphorien, le derby de l’Est entre Metz et Strasbourg (0-1) a été interrompu quelques instants par un incident venu des tribunes. Un pétard a explosé à proximité d’un jeune ramasseur de balles messin , qui a visiblement été sonné et s’est tenu les oreilles.…

TA pour SOFOOT.com

  • Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford
    Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford
    information fournie par So Foot 18.08.2025 13:00 

    Encore un qui ne laissera pas une trace indélébile à Manchester United. Absent du groupe de Ruben Amorim pour la première journée de Premier League contre Arsenal, Alejandro Garnacho compte bien trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. En brouille avec ... Lire la suite

  • Arnaud Kalimuendo file en Premier League
    Arnaud Kalimuendo file en Premier League
    information fournie par So Foot 18.08.2025 12:58 

    Dans le grand bassin. Son départ était attendu depuis plusieurs jours : Arnaud Kalimuendo quitte le Stade rennais et rejoint officiellement Nottingham Forest pour un transfert estimé à un peu plus de 30 millions d’euros, bonus compris .… ARM pour SOFOOT.com

  • Le PSG, le principal frein pour l'intérêt de la Ligue 1 ?
    Le PSG, le principal frein pour l'intérêt de la Ligue 1 ?
    information fournie par So Foot 18.08.2025 12:52 

    Pas inquiété le moins du monde à Nantes malgré son manque de préparation, le PSG semble reparti pour écraser tranquillement la Ligue 1, sans vraiment forcer. Pas forcément la meilleure des nouvelles au moment où le championnat de France cherche par tous les moyens ... Lire la suite

  • Erik Lamela se confie sur sa souffrance physique durant sa carrière
    Erik Lamela se confie sur sa souffrance physique durant sa carrière
    information fournie par So Foot 18.08.2025 12:30 

    La pilule de la vérité. Après une saison pépouze passée à l’AEK Athènes, Erik Lamela, 33 ans, a annoncé mettre fin à sa carrière de joueur et rejoindre le staff du Séville FC dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux vendredi dernier.… ARM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

