Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg
Les bêtises reprennent.
Ce dimanche, au stade Saint-Symphorien, le derby de l’Est entre Metz et Strasbourg (0-1) a été interrompu quelques instants par un incident venu des tribunes. Un pétard a explosé à proximité d’un jeune ramasseur de balles messin , qui a visiblement été sonné et s’est tenu les oreilles.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer