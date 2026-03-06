 Aller au contenu principal
Un père condamné après avoir agressé un éducateur
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 16:51

Un père condamné après avoir agressé un éducateur

Un père condamné après avoir agressé un éducateur

Deux ans après avoir violemment agressé un éducateur de football dans le Puy-de-Dôme, un père de 32 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.

Tout ça pour une place dans l’équipe

Les faits se sont déroulés pendant une séance d’entraînement des U14-U15 en début de saison 2024. Furieux que l’éducateur refuse de garder son fils dans l’équipe, le père n’a rien voulu comprendre des explications, et c’est alors l’éducateur qui a été roué de coups devant les apprentis footballeurs.

AR pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Leonardo Balerdi a encore au moins un soutien à Marseille
    Leonardo Balerdi a encore au moins un soutien à Marseille
    information fournie par So Foot 06.03.2026 17:53 

    On a trouvé la bouée de sauvetage de Leonardo Balerdi. Avant se déplacer sur le pelouse son bourreau en Coupe de France ce samedi en Ligue 1, Habib Beye a vivement défendu l’Argentin. Après son match face au Toulouse FC, le défenseur s’en est pris plein la tronche ... Lire la suite

  • Neymar attaqué en justice par son ancienne cuisinière
    Neymar attaqué en justice par son ancienne cuisinière
    information fournie par So Foot 06.03.2026 17:22 

    À défaut d’être convoqué par Carlo Ancelotti, Neymar va l’être par la justice. Comme le rapporte le média brésilien Metrópoles ce vendredi, le joueur brésilien est poursuivi par une femme, qui a travaillé en tant que cuisinière pour l’attaquant entre juillet 2025 ... Lire la suite

  • Un joueur des Forest Green Rovers donne naissance à son propre enfant
    Un joueur des Forest Green Rovers donne naissance à son propre enfant
    information fournie par So Foot 06.03.2026 17:01 

    On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est un bien drôle coup de fil qu’a reçu Robbie Savage, entraîneur des Forest Green Rovers, ce jeudi. Peu avant 8h du matin, son portable le tire du lit et à l’autre bout du fil, son défenseur Jili Buyabu. « Il m’a ... Lire la suite

  • Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil
    Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil
    information fournie par So Foot 06.03.2026 16:54 

    Un aventurier anglais au Brésil. Jesse Lingard s’est engagé en faveur du Corinthians , qui l’a annoncé via un communiqué ce vendredi. Le milieu de terrain anglais est lié au club paulista jusqu’à la fin de l’année 2026 , « avec possibilité de renouvellement automatique ... Lire la suite

