Un père condamné après avoir agressé un éducateur

Deux ans après avoir violemment agressé un éducateur de football dans le Puy-de-Dôme, un père de 32 ans a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.

Tout ça pour une place dans l’équipe

Les faits se sont déroulés pendant une séance d’entraînement des U14-U15 en début de saison 2024. Furieux que l’éducateur refuse de garder son fils dans l’équipe, le père n’a rien voulu comprendre des explications, et c’est alors l’éducateur qui a été roué de coups devant les apprentis footballeurs. …

AR pour SOFOOT.com