Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium

Naples 2-1 Torino

Buts : Santos (7e), Elmas (68e) pour les Partenopei // Casadei (87e) pour le Toro

Plus qu’un point de retard sur la deuxième place. Après avoir renoué avec la victoire face au Hellas Vérone la semaine passée, Naples devait enchaîner sur sa pelouse face au Torino, galvanisé par l’arrivée de son nouveau coach Roberto D’Aversa. Les protégés d’Antonio Conte devait absolument empocher les trois points pour consolider sa troisième place et mettre à distance la Roma. Contrat rempli avec un succès 2 à 1, une avance de cinq points sur le club de la Louve et une unité de retard sur l’AC Milan.…

LB pour SOFOOT.com