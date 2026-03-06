 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 23:18

Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium

Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium

Naples 2-1 Torino

Buts : Santos (7e), Elmas (68e) pour les Partenopei // Casadei (87e) pour le Toro

Plus qu’un point de retard sur la deuxième place. Après avoir renoué avec la victoire face au Hellas Vérone la semaine passée, Naples devait enchaîner sur sa pelouse face au Torino, galvanisé par l’arrivée de son nouveau coach Roberto D’Aversa. Les protégés d’Antonio Conte devait absolument empocher les trois points pour consolider sa troisième place et mettre à distance la Roma. Contrat rempli avec un succès 2 à 1, une avance de cinq points sur le club de la Louve et une unité de retard sur l’AC Milan.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:45 

    Celta de Vigo 1-2 Real Madrid Buts : Iglesias (25 e ) pour les Celestes // Tchouaméni (11 e ), Valverde (90 e +4) pour les Merengues Alors peut être. Le Real Madrid devait retrouver le goût de la victoire en Liga pour relancer la course au titre après deux défaites ... Lire la suite

  • Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:44 

    Métro Nuno Dodo ? Battu pour la deuxième fois de la saison en Championnat par Monaco (1-3), le PSG pourrait voir Lens revenir à un petit point au classement de la Ligue 1. Une contre-performance que n’a pas apprécié Nuno Mendes, au micro de Ligue 1+ : « Ils ont ... Lire la suite

  • Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga
    Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga
    information fournie par So Foot 06.03.2026 22:47 

    Bayern Munich 4-1 Mönchengladbach Buts : Díaz (33 e ), Laimer (45 e +1), Musiala (57 e , SP), Jackson (79 e ) pour les Bavarois // Mohya (89 e ) pour die Fohlen Expulsion : Reitz (55 e ) côté Mönchengladbach … LB pour SOFOOT.com

  • Un grand Monaco contrarie le PSG
    Un grand Monaco contrarie le PSG
    information fournie par So Foot 06.03.2026 22:46 

    Étonnant de pressing et d'énergie, l'AS Monaco est allé chercher une belle victoire au Parc des Princes (3-1). Chelsea et la Ligue des champions se rapprochent, les doutes aussi. PSG 1-3 Monaco Buts : Barcola (71 e ) pour les Parisiens // Akliouche (27 e ), Golovin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank