 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 22:47

Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga

Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga

Bayern Munich 4-1 Mönchengladbach

Buts : Díaz (33 e ), Laimer (45 e +1), Musiala (57 e , SP), Jackson (79 e ) pour les Bavarois // Mohya (89 e ) pour die Fohlen

Expulsion : Reitz (55 e ) côté Mönchengladbach

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:45 

    Celta de Vigo 1-2 Real Madrid Buts : Iglesias (25 e ) pour les Celestes // Tchouaméni (11 e ), Valverde (90 e +4) pour les Merengues Alors peut être. Le Real Madrid devait retrouver le goût de la victoire en Liga pour relancer la course au titre après deux défaites ... Lire la suite

  • Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    Nuno Mendes : «Il faut s'améliorer»
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:44 

    Métro Nuno Dodo ? Battu pour la deuxième fois de la saison en Championnat par Monaco (1-3), le PSG pourrait voir Lens revenir à un petit point au classement de la Ligue 1. Une contre-performance que n’a pas apprécié Nuno Mendes, au micro de Ligue 1+ : « Ils ont ... Lire la suite

  • Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium
    Serie A : Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium
    information fournie par So Foot 06.03.2026 23:18 

    Naples 2-1 Torino Buts : Santos (7e), Elmas (68e) pour les Partenopei // Casadei (87e) pour le Toro Plus qu’un point de retard sur la deuxième place. Après avoir renoué avec la victoire face au Hellas Vérone la semaine passée, Naples devait enchaîner sur sa pelouse ... Lire la suite

  • Un grand Monaco contrarie le PSG
    Un grand Monaco contrarie le PSG
    information fournie par So Foot 06.03.2026 22:46 

    Étonnant de pressing et d'énergie, l'AS Monaco est allé chercher une belle victoire au Parc des Princes (3-1). Chelsea et la Ligue des champions se rapprochent, les doutes aussi. PSG 1-3 Monaco Buts : Barcola (71 e ) pour les Parisiens // Akliouche (27 e ), Golovin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank