Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga
information fournie par So Foot•06/03/2026 à 22:47
Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d'un nouveau sacre en Bundesliga
Bayern Munich 4-1 Mönchengladbach
Buts : Díaz (33
e
), Laimer (45
e
+1), Musiala (57
e
, SP), Jackson (79
e
) pour les Bavarois // Mohya (89
e
) pour die Fohlen
