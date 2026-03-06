Un grand Monaco contrarie le PSG
Étonnant de pressing et d'énergie, l'AS Monaco est allé chercher une belle victoire au Parc des Princes (3-1). Chelsea et la Ligue des champions se rapprochent, les doutes aussi.
PSG 1-3 Monaco
Buts : Barcola (71 e ) pour les Parisiens // Akliouche (27 e ), Golovin (55 e ) et Balogun (73 e ) pour les Monégasques
Ils ont beau se connaître par cœur, s’affronter pour la troisième fois en moins d’un mois et batailler pour la centième fois de leur histoire en Ligue 1, les matchs entre le PSG et Monaco ne finissent pas d’étonner. Après sa victoire minime (et minaminesque) en Ligue 1 fin novembre (1-0), Monaco fait coup double (3-1) . L’ASM aura chipé six points aux Parisiens cette saison. Quelques jours avant d’accueillir Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG a de quoi douter. Et Lens, adversaire de Metz peut revenir à un point du leader ce dimanche.…
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
