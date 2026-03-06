 Aller au contenu principal
Une barrière cède à Angoulême, Bordeaux reste leader
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 22:30

Une barrière cède à Angoulême, Bordeaux reste leader

Une barrière cède à Angoulême, Bordeaux reste leader

Angoulême 0-0 Bordeaux

Aïe aïe aïe. En National 2, Bordeaux concède le nul à Angoulême. Ce résultat fait la fierté des locaux, qui fêtaient leur centenaire dans un stade Camille-Lebon plein à craquer, et laisse les Girondins à la première place de leur groupe. La Roche-sur-Yon, rejointe en fin de match contre les Herbiers (1-1), reste deuxième, avec autant de points que les hommes de Bruno Irles. Les deux équipes s’affrontent le 21 mars prochain.

Une barrière cède

Lors de ce remake des huitièmes de finale de Coupe de France 2023, Bordeaux pensait avoir fait le plus dur à la 19 e minute sur penalty, mais l’arbitre a sifflé une faute de Matthieu Villette, jugeant que le Bordelais avait touché deux fois le ballon au moment de sa frappe.…

