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Un pays est déjà éliminé de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 04:38

Un pays est déjà éliminé de la Coupe du monde

Un pays est déjà éliminé de la Coupe du monde

Petits anges partis trop tôt. C’est le sentiment que peuvent légitimement avoir les fans de Haïti, ce 20 juin, après la lourde défaite des leurs face au Brésil (0-3). S’ils n’ont pas beaucoup existé face à Vinícius et ses copains, les Grenadiers ont surtout perdu gros ce soir : ils sont la première équipe éliminée de la Coupe du monde .

Haïti toujours sans victoire en Coupe du monde

En effet, après cette deuxième défaite de rang, Haïti reste bloqué au fin fond du groupe C et ne peut revenir à hauteur de l’Écosse, trois points devant l’île. La différence de buts particulière départage deux équipes à égalité, ce qui assure à l’Écosse a minima la troisième place. Les joueurs de Sébastien Migné n’ont pas glané le moindre point. Ils affrontent le Maroc le 25 juin prochain (coup d’envoi à minuit). Haïti n’a pas encore gagné le moindre match de Coupe du monde. L’île avait participé au Mondial 1974.…

UL pour SOFOOT.com

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