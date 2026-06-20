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Folle rumeur : Ronaldinho annoncé de retour comme joueur en D3 italienne
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 03:36

Folle rumeur : Ronaldinho annoncé de retour comme joueur en D3 italienne

Folle rumeur : Ronaldinho annoncé de retour comme joueur en D3 italienne

Ambiance dictateur ? La Gazzetta dello Sport a sorti l’info WhatZeF** de la soirée : Ronaldinho pourrait redevenir un vrai joueur de foot. Pas une otarie qui cachetonne pour des matchs de gala. Non, un vrai joueur de Serie C. Le champion du monde 2002 pourrait intégrer l’effectif du Ravenna Football Club 1913.

Quelques minutes et puis c’est tout ?

Le canard sportif italien rapporte ces propos du joueur : « Le foot a toujours été une source de joie pour moi. Je veux transmettre cette même énergie à Ravenne. » Le club de l’Est de l’Italie pourrait même officialiser la nouvelle le 23 juin prochain à Miami, lors d’une « opération exclusive » . Une petite raison diplomatique se cache derrière cette info : Ronnie est actionnaire de ce petit club d’Émilie-Romagne. Le Brésilien, à la retraite depuis 2018, ne devrait même disputer qu’un bout de match avec Ravenne.

UL pour SOFOOT.com

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