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Selon son président, Neymar fait du télétravail
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 02:14

Selon son président, Neymar fait du télétravail

Selon son président, Neymar fait du télétravail

Bullshit Jobs, version foot ? Lula est-il un manager toxique, incapable de faire confiance à ses collaborateurs lorsqu’ils sont en télétravail ? Ou comprend-il que bosser en télétravail l’été consiste globalement à rester dans son canapé, étendre son linge et écouter de la musique ? Questionné sur l’état de santé de Neymar à la Coupe du monde, le président du Brésil Lula s’est quelque peu moqué du joueur de Santos , absent des deux premiers matchs de Seleção à la Coupe du monde.

Mollet mollet, ou molo molo ?

« Neymar ? Il ne joue même pas ! C’est le premier joueur appelé en sélection pour faire du télétravail, » a ironisé l’élu à la télé publique CanalGov, vêtu d’un splendide alliage chapeau-chemise bleue. Même si, au même titre que carreleur, maçon ou jardinier, le télétravail est difficilement conciliable avec le métier de footballeur, l’homme de gauche n’a vu que quatre matchs de Neymar depuis qu’il est revenu au pouvoir, début 2023. L’attaquant de 34 ans n’a pas porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023. Le joueur de Santos se soigne d’une blessure au mollet contractée mi-mai et s’est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers ce mercredi, à deux jours du match Brésil-Haïti.…

UL pour SOFOOT.com

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Télétravail
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