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Le Brésil se rassure un peu mais perd Raphinha
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 04:47

Le Brésil se rassure un peu mais perd Raphinha

Le Brésil se rassure un peu mais perd Raphinha

Porté par le duo Matheus Cunha et Vinícius Júnior, le Brésil a simplement fait le boulot contre Haïti (3-0). Il en faudra plus pour espérer voir juillet, surtout si la blessure de Raphinha s'avère importante. Les Grenadiers, eux, disent déjà au revoir à la Coupe du monde,

Brésil 3-0 Haïti

Buts : Cunha (23 e et 36 e ) et Vinícius Júnior (45 e +3) pour la Seleção.

On le sait, les Coupes du monde sont des grosses machines à souvenirs. Certains braves se vanteront d’avoir maté un Brésil-Haïti à minuit, d’autres raconteront à leurs collègues, enfants ou amis qu’un jour, oui, Martin Expérience a joué contre Casemiro. Ces étés pairs sont des moyens de changer les décos des chambres, d’enfin dégager cette photo de Ronaldo et de décoller tant bien que mal cette foutue Patafix, tant pis si de la peinture part avec elle. Il faut le faire : on a trente ans, on a d’autres idoles et franchement, Ronaldinho et Ronaldo font de la peine. Présents en tribunes à Philadelphie, les deux champions du monde 2002 ont eu le mérite de regarder leurs lointains successeurs. Et malgré leur match réussi contre Haïti (3-0) , trouver quel Brésilien a sa place sur un poster est difficile.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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